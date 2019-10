Jose Mourinho se vraća u velikom stilu: Portugalac sjeda na klupu europskog velikana

Jose Mourinho mogao bi uskoro preuzeti klupu Tottenhama

'Moram biti strpljiv i čekati pravu priliku. To znači da čekam klub koji je barem na istoj razini na kojoj sam ja kao trener', poručio je Mourinho svima zainteresiranima.

Jose Mourinho je jedan je od najboljih trenera u povijesti nogometa. U karijeri je radio kao pomoćni trener u Barceloni, a samostalno je vodio Benficu, Leiriju, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid i Manchester United u kojem je bio do prosinca prošle godine.

To je bio i razlog zašto je odbio Benficu i kineski Guangzhou Evergrande, a engleski mediji sada pišu kako bi se mogao vratiti u Premierligu i to u London. Englezi pišu kako neće po treći puta preuzeti Chelsea, a Arsenalu nije potreban, pa ostaje još samo Tottenham s obzirom na to da Crystal Palace i West Ham ipak nisu na njegovoj razini.



Tottenham je na devetom mjestu nakon osam odigranih kola u ovoj sezoni što je daleko od onoga što očekuje uprava kluba. Mauricio Pochettino ih je prošle sezone doveo do finala Lige prvaka, ali ni u tom natjecanju ove godine ne briljiraju. Nakon remija s Olympiakosom u Grčkoj, pregazio ih je Bayern u Londonu (2:7).