Jose Mourinho - put od arogantnog Robsonova prevoditelja do multimilijunaša među trenerima

Serija loših igara i rezultata, kao i sukobi s igračima i upravom, stajali su 55-godišnjeg Josea Mourinha posla u Manchester Unitedu. Njegov mandat u Unitedu, koji je svojedobno najavljivao kao krunu svoje karijere, tako je neslavno završio, a sve je više pitanja o njegovim metodama rada. No Mourinho je od samih početaka imao izvanrednu karijeru koje se ovom prilikom možemo prisjetiti

Kada je Robson 1992. godine preuzeo lisabonski Sporting, trebao je nekoga tko razumije nogomet i govori engleski kako bi mogao prevoditi igračima njegove instrukcije. Izbor je pao na Mourinha. Portugalac je do tada radio kao trener mladih kategorija u Vitoriji iz svog rodnog Setubala, a uz to je bio pomoćni trener i skaut u drugim portugalskim klubovima. Rano je otkrio da ne posjeduje vještine potrebne da bi postao profesionalnim igračem pa se umjesto toga rano odlučio posvetiti treniranju. Bio je upravo ono što je Robson trebao te je njihov odnos ubrzo prerastao odnos trenera i prevoditelja. Mourinho je analizirao protivničke ekipe za svog oca, također nogometnog trenera, od svoje četrnaeste godine. Kada se ponudio da isto radi za Robsona - koji je nekada bio sjajan igrač - on je to objeručke prihvatio. Rezultati su ga zapanjili:

'Puno mu dugujem. U nogometnom svijetu bio sam nitko kada je on došao u Portugal. Omogućio mi je da radim u dva kluba, a kasnije me odveo u jedan od najvećih klubova na svijetu. Različiti smo, ali gledajući njega, naučio sam što znači biti top trener', prisjetio se jednom prilikom Mourinho.

'Mourinho je prevodio na konferenciji nakon pripremne utakmice u Nizozemskoj, no odmah je postalo jasno da ne može prevoditi jer je imao vlastite ideje. Neki novinari su govorili engleski; bilo im je jasno da bira što će od Robsonovih izjava prevesti. Nakon toga je nastavio prevoditi igračima u svlačionici, ali više nije prevodio novinarima. Osim prevođenja, Mourinho je u Barceloni obavljao sve druge zadatke koje je i ranije radio za Robsona.' Kasnije je to objasnio:

U prve dvije sezone osvojio je prvenstvo, u trećoj kup, ali tijekom treće sezone sve je više ulazio u sukob s vlasnikom kluba Romanom Abramovičem i ostatkom uprave. Tek što je počela četvrta sezona, u rujnu 2007. godine, Mourinho i Chelsea sporazumno su raskinuli odnos. Do kraja sezone bio je bez posla, ali skriveno od javnosti Jorge Mendes vukao je konce. Kako je Graham Hunter opisao, početkom 2008. godine Txiki Begiristain i Marc Ingla zaputili su se iz Seville, kako ih nitko od novinara u Barceloni ne bi primijetio, u Lisabon. Njihov zadatak bio je procijeniti je li Jose Mourinho idealan izbor za novog trenera Barcelone. U klubu su odlučili da će na kraju sezone raskinuti suradnju s Rijkaardom i krenulo se u potragu za njegovom zamjenom. Mendes je svojim lobiranjem osigurao da jedan od kandidata bude i Mourinho. Zbog rivalstva koje se u međuvremenu razvilo između Mourinha i Barcelone za vrijeme utakmica Lige prvaka s Chelseajem, Mourinho je bio vrlo kontroverzan kandidat, no u Barceloni su pristali na sastanak. Nakon njega i Begiristain i Ingla bili su uvjereni da Mourinho nije taj. Ingla je primijetio da je Mourinho govorio 90 posto vremena i nije slušao. Begiristain je svoje razloge opisao ovako:

Engleski mediji malom jezičnom promjenom to su pretvorili u Posebnog, The Special One, nadimak po kojemu je i danas poznat.

Barcelona se na kraju odlučila za Guardiolu, a Mourinho je završio u Interu. Marc Ingla kasnije je sumnjao da je dodatno srozavanje već nategnutih odnosa između Barcelona i Mourinha proizašlo iz toga što su ga odbili:

'Mourinha je naše odbijanje pomalo otrovalo. U ovom trenutku mi smo san. S ovim igračima Barcelona je nešto najbolje što se nekom treneru može dogoditi', kazao je.

U prvoj sezoni u Interu osvojio je naslov prvaka, no u drugom je klubu donio trostruku krunu. Pri tome je u polufinalu izbacio Barcelonu i to emfatično proslavio usred Camp Noua. Liga prvaka i rušenje Barcelone osigurali su mu mjesto trenera Real Madrida. Pod njegovim je vodstvom rivalstvo Reala i Barcelone dosegnulo nove razmjere, pojačano time što su se iznimno često susretali u svim natjecanjima.

'Nismo ga doveli da stvara prijatelje, doveli smo ga da pobijedi', branio je Mourinha Emilio Butragueno.

Tri otkaza i tri bogate otpremnine

No ključni problem, kako je primijetio Sid Lowe, na kraju je bio da nije pobjeđivao. Barem ne u onome čemu su se u Madridu nadali. Decima je ostala nedosanjani san, a premda su povremeno osvajali trofeje pred Barcelonom, pogotovo je značajan naslov prvaka u drugoj Mourinhovoj sezoni osvojen sa sto bodova, glavni rivali su nastavili biti uspješniji. Španjolski reprezentativci iz oba kluba su u međuvremenu nastojali izgladiti odnose u najboljem interesu reprezentacije, što Mourinho nije dobro prihvatio. Do treće sezone izgubio je podršku svlačionice i nakon što ju je završio bez trofeja napustio je klub. Njegov mandat u Madridu može se različito ocjenjivati. Nije ostvario ono zbog čega je doveden i na kraju je izazvao raspad odnosa u klubu. No isto tako se ne može zanemariti to da je barem do neke mjere zaslužan za stvaranje momčadi koja zadnjih godina dominira Europom.

Sljedeće sezone Mourinho se vratio u Chelsea. Sezonu je najavio ovim riječima:

'U karijeri sam imao dvije velike strasti, Inter i Chelsea, a Chelsea mi je veća... Sada vam obećavam isto ono što sam obećao 2004. godine, uz razliku što sada mogu dodati: jedan sam od vas.'

Prvu sezonu završio je bez trofeja, no u drugoj je osvojio novi naslov prvaka i liga kup. Treće sezone ponovio se već poznati obrazac. Chelsea je izgubio devet od prvih šesnaest ligaških utakmica i Mourinho i klub su prekinuli suradnju. To je ruskog milijardera koštalo čak 55 milijuna eura, koliku su pravnici dogovorili otpremninu.

U ljeto 2016. godine Mourinho je preuzeo Manchester United, klub koji je kroz karijeru nekoliko puta istaknuo kao onaj koji bi posebno želio voditi. U prvoj sezoni završio je šesti u ligi, ali je osvojio liga kup i Europsku ligu. Sljedeće sezone Manchester je u ligi bio drugi, ali je ona završila bez trofeja. Dio medija počeo ga je kritizirati zbog defenzivne igre, koju su smatrali neprimjerenom za klub Unitedove tradicije. U trećoj sezoni još jednom je uslijedio kolaps. United nije ostvarivao dobre rezultate, a Mourinho je u međuvremenu opet ušao u otvoreni sukob sa svlačionicom s kojom se obračunavao preko medija. Nakon poraza od Liverpoola Unitedu je bilo dosta.

'Ono što sam učinio kada sam napustio Chelsea je isto što ću i sada učiniti. Ne govorim o stvarima koje su se dogodile i tako će biti i ovaj put. Manchester United ima budućnost bez mene, a i ja imam budućnost bez Uniteda', kazao je Mourinho nakon što je dobio otkaz i otpremninu od 26,7 milijuna eura. Samo od tri posljednja kluba na Mourinhov račun ukupno je sjelo oko 93 milijuna eura od otpremnina, po čemu je rekorder.

Neki, poput Simona Kupera, smatraju da je Mourinha pregazilo vrijeme te njegova nevoljkost da se prilagodi suvremenim nogometnim trendovima. Pred kraj prošle sezone Manchester United predvodio je ljestvicu Premier lige po najmanje prijeđenih kilometara po utakmici. Daleko poraznije, ove sezone tek su petnaesti po broju sprintova po utakmici. Sve to, premda je prednjačio po potrošnji za plaće igrača. United je izgledao kao ekipa iz ranije nogometne ere, no je li Mourinho završio ozbiljnu trenersku karijeru? Kolega Mihovil Topć istaknuo je da je on zvijezda, a za zvijezde se uvijek nađe mjesta.

No pitanje je je li Joseova zvijezda u međuvremenu potpuno izblijedjela?