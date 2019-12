Jose Mourinho poražen na Old Traffordu, Liverpool demolirao Everton u derbiju, a Dejan Lovren je upisao asistenciju

U jednom od najvećih derbija engleskog nogometa Liverpool je na Anfieldu pobijedio Everton s 5-2. Aktualni europski prvak je upisao 14. pobjedu uz jedan remi pa sada ima čak 11 bodova više od aktualnog prvaka Manchester Cityja koji je pao na treću poziciju

'Redsi' su poveli već šestoj minuti golom Divocka Origija na asistenciju Sadia Manea , a u 17. minuti je Xherdan Shaqiri povisio na 2-0. Michael Keane je smanjio u 21. minuti, no uslijedila su još dva gola domaćina, a strijelci su bili ponovo Origi (31) i Mane (45). Kod Origijevog gola asistent je bio hrvatski reprezentativac Dejan Lovren koji je odradio cijeli susret.

Bila je to utakmica s dva različita poluvremena. Prvo je bilo fantastično s čak šest golova, dok smo u nastavku susreta vidjeli samo jedan pogodak i to u sudačkoj nadoknadi.

U drugom derbiju večeri Manchester United je pobijedio Tottenham s 2-1.

Bio je to prvi povratak Josea Mourinha na Old Trafford otkako je u prosincu prošle godine dobio otkaz u 'kazalištu snova' i neće ga pamtiti po dobrome. Naime, doživio je prvi poraz na klupi Spursa u četiri susreta nakon što je 20. studenog preuzeo londonski sastav.

United je sjajno ušao u utakmicu i poveo je već u šestoj minuti golom Marcusa Rashforda. U prvih pola sata Spursi nisu mogli 'disati', no u 39. minuti su izjednačili preko Dele Allija, njegovim četvrtim u posljednja četiri ogleda. 'Crveni vragovi' su na otvaranju drugog dijela stigli do nove prednosti, a ponovo je gol zabio Rashford iz kaznenog udarca. U nastavku susreta Tottenham je tražio izjednačenje, no United se obranio.

Chelsea je identičnim rezultatom na Stamford Bridgeu pobijedio Aston Villu.

U 24. minuti "Bluesi" su poveli golom Tammyja Abraham, izjednačio je Mahmoud Trezeguet u 41. minuti, da bi u 48. minuti Mason Mount vratio domaćine u prednost. Mateo Kovačić je odigrao cijeli susret za Chelsea, a u 81. minuti je dobio žuti karton.

Leicester City je upisao i sedmu uzastopnu pobjedu, ovoga puta slavio je s 2-0 protiv Watforda i s nova tri boda skočio je na drugo mjesto ljestvice. Pobjedu "lisicama" donijeli su Jamie Vardy u 55. minuti iz jedanaesterca, te James Maddison u petoj minuti nadoknade.

Na ljestvici vodi Liverpool sa 43 boda, Leicester City je drugi sa 35 bodova, dok je Manchester City treći sa 32 boda. Posljednji je Watford s osam bodova.