Jeličić: Sigur - zamrzivač, Pukštas - zamrzivač, Kalik - zamrzivač...

Između ostalog zasmetale su ih odluke Gennara Gattusa, za kojeg Joško Jeličić smatra da ne razvija mlade igrače. Priča o Gattusosovoj selekciji krenula je nakon analize igre Brune Durdova, koji je skoro bio junak Hajduka, ali mu je Niko Galešić na crti zaustavio siguran gol.

'Durdov - bljesak. Sigur - zamrzivač, Pukštas - zamrzivač, Kalik - zamrzivač. To je pravilo, a ne iznimka. On je tijekom sezone imao toliko hlađenja igrača da je teško pričati o kontinuitetu, osobito o mladim igračima. On je njima davao priliku i daje im priliku, ali oni se u tom procesu ne razvijaju i nemaju kontinuitet', rekao je Jeličić.