Jedan od Rebićevih prvih trenera usporedio ga je s legendama Hajduka, ali upozorava na velik problem koji sada ima Boban

Zoran Vulić, igračka i trenerska legenda splitskog Hajduka, trenutačno je bez posla i ne propušta gotovo niti jednu važniju utakmicu. No, posebno ga veseli uspon hrvatskog napadača Ante Rebića, s kojim je u mladim danima radio u RNK Split, koji svojim golovima za AC Milan oduševljava navijače, ali i kritičare

U prošlom kolu protiv Fiorentine Rebić je opet bio strijelac (1:1) pa tako statistika govori kako je zabio šesti golova u posljednjih šest utakmica talijanskog prvenstva, popularne Serie A. I tu sigurno neće stati. Na pitanje je li očekivao ovakvu Rebićevu eksploziju, nakon silnih kritika na njegov račun, 58-godišnji Zoran Vulić za tportal je rekao:

'Svi mi kao prvo moramo biti iskreni i pošteni jer se kod naših igrača stalno traže njihove mane, a ne gledaju se vrline. Što se Ante Rebića tiče mogu reći kako samo onaj tko ne poznaje nogomet može reći da neće biti dobar. S Rebićem sam individualno radio i prije nego je iz Imotskog prešao u RNK Split i od prvog dana sam poznanicima govorio kako me taj dečko jako podsjeća na Alena Bokšića. U njemu sam vidio i novog Zlatka Vujovića… Za prepoznati igrača moraš imati osjećaj, a kada je Rebić u pitanju samo lajk to nije mogao vidjeti', kazao je Vulić kojeg Rebićevi golovi nisu iznenadili. No, činjenica jest kako je imao težak put jer je kao 19-godišnjak potpisao za snažnu Fiorentinu.

'Eto, trebalo mu je malo više vremena da sazrije kao igrač. Nije lako tamo mladom napadaču uspjeti u talijanskoj Serie A, ligi u kojoj se sve bazira na obrani. Po mom mišljenju bolje bi prošao da je otišao recimo u Englesku, Španjolsku ili Francusku. Eto, izabrao je teži put, ali moram reći kako mu je najbolji potez bio odlazak u Eintracht gdje je doživio svoj pravi uspon. Sada se zapravo postavlja pitanje gdje je Anti kraj?', znakovito je poručio Vulić koji je, u danima kada je surađivao s Rebićem u RNK Split, često znao govoriti mladom napadaču kako 'mora učiti strane jezike jer će mu puno značiti u inozemstvu.'

Za kraj se Rebić osvrnuo i na Rebićev karakter jer jako ga je dobro upoznao tijekom tih nekoliko godina dok su radili zajedno.

'Nakon svih ovih golova AC Milan ga jednostavno mora zadržati, ali to će biti jako teško. Eto, ispada kako mu je potrebno samo malo pažnje i poginut će za vas, a upravo to je dobio od Zvone Bobana kojem svaka čast. Ante je čekao svoj trenutak i sada igra iz inata. Ali igra i za Bobana i za sebe', završio je Vulić naglasivši još jednom kako je za njega 'ovaj Antin uspon normalan'. No, ponavlja kako je pitanje gdje je Anti kraj. Kaže da se na Svjetskom prvenstvu vidjelo o kakvom se napadaču radi, jednom od najboljih na svijetu u svojoj generaciji.