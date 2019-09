Jedan od glavnih ljudi HNS-a progovorio o prekidu suradnje s Nenadom Gračanom; evo kako je došlo do toga...

Izvršni odbor Hrvatskoga nogometnoga saveza (HNS) prihvatio je ostavku Nenada Gračana koji tako od srijede i službeno nije više izbornik mlade U-21 reprezentacije koja je u potrazi za novim izbornikom. O cijeloj situaciji govorio je izvršni direktor Saveza Marijan Kustić

Hrvatska je povela pogotkom Sandra Kulenovića u 10. minuti i to je vodstvo držala do 80. minute. Tada je za Škotsku za 1:1 zabio u 81. minuti McLennan svoj prvi gol, a onda osam minuta kasnije postiže drugi pogodak za pobjedu gostujućeg sastava.

'Žao nam je što smo izgubili utakmicu. Nakon što je završila utakmica, sjeo sam s izbornikom za stol, porazgovarali smo i ponudio je ostavku. Danas je Izvršni odbor to prihvatio i mislim da je to u ovom trenutku dobro', rekao je Marijan Kustić, izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza, u razgovoru za HRT.

'Rekao je da je vjerojatno došlo i malo do zasićenja te da on misli da je možda najbolje da ponudi ostavku i tako smo došli do tog rješenja', objasnio je Kustić.

Gračan je na udaru predsjednika HNS-a Davora Šukera još od Europskog prvenstva u Italiji i San Marinu gdje naša reprezentacija nije prošla skupinu. Šuker je čak tražio njegovu smjenu, te na njegovo mjesto htio postaviti trenera Lokomotive Gorana Tomića, međutim, Izvršni odbor HNS-a tome se tada usprotivio.