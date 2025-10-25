Je li Mario Pašalić vaš izbor za najsrčanijeg reprezentativca?

Mario Pašalić (30) jedan je od petorice nominiranih igrača za nagradu 'Pokaži srce', izbor koji tportal organizira u suradnji s PSK-om.

Sjećate li se možda 28. lipnja 2021. godine; gdje i s kim ste bili? Naravno da se sjećate.

U Kopenhagenu se igrala osmina finala Europskog prvenstva. Hrvatska je gubila 3:2 u sudačkoj nadoknadi protiv Španjolske i, ohrabrena Oršićevim golom, jurnula je po produžetak. Mario Pašalić započeo je napad na centru igrališta, dao na stranu Oršiću i onda jurnuo u trk prema šesnaestercu. Oršić je u svojem stilu nabacio na peterac, nitko od Španjolaca nije osjetio da se lukavi Pašalić tu negdje nalazi, a Paša, kako samo on zna, glavom je spustio loptu u gol za 3:3. Ekstaza, delirij, ludnica na tribinama Parkena... Španjolci su u produžetku bili prejaki, ali taj Pašalićev potez ostat će zapisan kao jedan od najluđih trenutaka u bogatoj povijesti hrvatske nogometne reprezentacije.

Hrabar, odvažan, nepredvidiv - takav je Pašalić, baš kao i hrvatska reprezentacija. Njegov stil igre, nos za gol i ubojitost iz drugog plana jako dobro opisuju našu nacionalnu vrstu. Kad se najmanje nadaš, kad ti izgleda da je nema nigdje, ona te iznenadi svojom borbenošću i tim nevjerojatnim borbenim duhom. Za Marija Pašalića nema odustajanja, baš kao ni za Hrvatsku. Vječni mladić Pomalo nevjerojatno zvuči da Pašalić ima već 30 godina. U očima svih hrvatskih navijača on je vječni klinac, dečko koji toliko puta na terenu pokazuje srce za Hrvatsku, a svi kao da smatramo da je njegova priča u nacionalnom dresu tek počela. A traje već 11 godina i 79 utakmica, odnosno od 2014. kad je debitirao u prijateljskoj utakmici protiv Cipra kao 19-godišnjak. Volio je zabijati u važnim utakmicama. Osim te protiv Španjolske, strijelac je bio i u infarktnom polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske u Rotterdamu koju je Hrvatska dobila u produžetku. Zabio je 11 golova za Hrvatsku, ali neke od njih, poput ova dva spomenuta, ali i onaj za pobjedu protiv Danske u Ligi nacija, pamtit ćemo uvijek. Pamtit ćemo i Pašinu srčanost, a uskoro će biti jedan od lidera hrvatske reprezentacije. Pašalić to ima u sebi; karakteristike vođe, pobjednički mentalitet i, ono što je najvažnije, veliko srce koje baš uvijek pokazuje.