Jana Fett se oprostila od Varšave, kraj i za Donnu Vekić u Hamburgu

Fett je oduzela servis Noskovoj kod rezultata 1-1 u prvom setu te je tu prednost uspjela zadržati do kraja te dionice igre iako je bila suočena sa šest "break-lopti" suparnice. No, u svim tim situacijama Fett je uspijevala pronaći dobar servis i kvalitetnom igrom zadržati svoj početni udarac.

Kada je Fett odmah na startu drugog seta još jednom oduzela servis Noskovoj činilo se kako će se mlada Čehinja "raspasti", no dogodilo se suprotno. Noskova je dobila pet od sljedećih šest igara te stigla do servisa za set. Ipak, Fett je uspjela vratiti rezultaztsku ravnotežu pa je o pobjednici drugog seta odlučivao "tie-break". Nažalost, u početkom odlučujuće igre Fett je napravila nekoliko pogrešaka kojima je Noskova povela sa 3-0 te tu pednost zadržala do kraja.

U trećem setu igračice su izmijenile po "break" na samom startu, a onda držale svoje servise do rezultata 3-3. Tada je Fett popustila, promašila previše servisa, napravila potom i nekoliko dvostrukih pogrešaka pa je Noskova stigla do očekivane pobjede.