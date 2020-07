Izravni okršaj Osijeka i Lokomotive u borbi za Ligu prvaka; evo gdje možete gledati utakmicu sezone

Posljednje kolo Hrvatski Telekom Prve lige nije moglo ispasti zanimljivije jer će u izravnom dvoboju Osijek i Lokomotiva (Arenasport 4, 21.05 sati) u Gradskom vrtu odlučiti tko će u Ligu prvaka. Pobjednik ovog susreta sigurno osvaja drugo mjesto na ljestvici koje vodi u kvalifikacije Lige prvaka. No, ako kojim slučajem utakmica završi bez pobjednika, priliku ima i Rijeka koja na Rujevici dočekuje Istru (Arenasport 1, 21.05 sati). Rijeka mora pobijediti i čekati remi u Osijeku...

'Slijedi nam spektakularna završnica prvenstva, do zadnje minute neće se znati tko će zasjesti na drugu poziciju. Bolje je za nas igrati u Gradskom vrtu pred praznim tribinama, nego uz gromko bodrenje domaćih navijača, koji su ove sezone često nosili Osijek do uspjeha. Nemamo što kriti, to je naša prednost', kaže uoči večerašnjeg dvoboja trener Lokomotive Goran Tomić i dodaje: