Iznenađujući poraz Borne Ćorića na samom startu Roland Garrosa; svladao ga je 106. igrač svijeta

Najbolje rangirani hrvatski tenisač 23-godišnji Zagrepčanin Borna Ćorić (ATP - 26.) doživo je neočekivan poraz u 1. kolu Roland Garrosa od 106. igrača svijeta 30-godišnjeg Slovaka Norberta Gombosa koji ga je svladao 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 nakon tri sata i dvije minute igre

Ćoriću je to prvi put da je nastup na pariškom Grand Slam turniru završio u prvom kolu, a poraz od Gombosa je došao nakon što je Borna prije samo tri tjedna ostvario najbolji Grand Slam rezultat u karijeri probivši se do četvrtfinala US Opena.

Slovački 30-godišnjak je u svom debiju u glavnom ždrijebu Roland Garrosa ostvario tek drugu pobjedu na Grand Slam turnirima, a prvu je zabilježio probivši se do 2. kola ovogodišnjeg US Opena. Gombos će u 2. kolu Roland Garrosa igrati protiv Austrijanca Jurija Rodionova koji je velikim preokretom došao do pobjede 3-6, 4-6, 7-6 (6), 6-4, 10-8 nad Francuzom Jeremyjem Chardyjem.