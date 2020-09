Samozatajni rekorder 'vatrenih' koji je zaslužio puno više poštovanja; umirovio se najmlađi kapetan i strijelac hrvatske reprezentacije

Ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine svi će obožavatelji nogometa posebno zapamtiti. Ivan Rakitić (32) sve je šokirao objavom kako završava reprezentativnu karijeru, nakon punih 13 godina u redovima 'vatrenih'. Hrvatska je reprezentacija tako više ili manje iznenada ostala bez jednog od najboljih igrača, za EP 2021. godine izbornik Zlatko Dalić će morati pronaći adekvatnu zamjenu, ali to neće biti nimalo lako. Jer popularni Raketa je jedan, jedini, jedinstven, često nedovoljno cijenjen u Hrvatskoj za koju je svih ovih godina igrao s toliko žara i emocija

Recimo samo kako je sa 106 odigranih utakmica u kockastome dresu Ivan Rakitić četvrti na vječnoj listi, ispred njega su Darijo Srna (134 utakmice), Luka Modrić (127) i Stipe Pletikosa (114). Od još uvijek aktivnih tu je Ivan Perišić s 90 utakmica za reprezentaciju...

Uz to je Rakitić s 15 zabijenih golova na devetom mjestu najboljih 'vatrenih' strijelaca u povijesti.

No, njegovim rekordima u dresu Hrvatske tu nije kraj jer Raketa je najmlađi strijelac u službenim utakmicama - prvijenac za 'vatrene' zabio je u svom drugom nastupu, bilo je to 12. rujna 2007. godine. Zabio je Andori, a tada je imao tek 19 godina, šest mjeseci i dva dana...

Još i veća čast, ali i obveza, je kapetanska traka. A Ivan Rakitić je godinama bio Hrvatski dokapetan. No, i tu je rekorder jer je najmlađi kapetan u povijesti hrvatske reprezentacije! Protiv Estonije 26. svibnja 2010. godine Rakitić je zaslužio čast da kao kapetan izvede suigrače na teren, sa samo 22 godine, dva mjeseca i 16 dana života.

Eto, bilo je to za početak, samo da one koji prebrzo zaboravljaju podsjetimo kakvog je reprezentacija nogometaša izgubila prije vremena...

Švicarac rođenjem, Hrvat u srcu i duši

A malo je nedostajalo da Ivan Rakitić nikad niti ne zaigra za Hrvatsku. Jer Raketa je rođen i odrastao u Švicarskoj te je slovio kao jedna od najvećih švicarskih nogometnih nada. Tih su ga godina tražili Juventus, Arsenal, Chelsea..., no on se kao želio dokazati u Švicarskoj, te je potpisao ugovor s Baselom.

'Moji roditelji Hrvatsku su napustili početkom rata 1991. i nikad se nisu vratili. Brat Dejan i ja rođeni smo u Švicarskoj, a Hrvatska koju smo poznavali bila je ona s TV-a i fotografija koje su nam roditelji pokazali', prisjetio se Rakitić svojih početaka za portal The Players Tribune i nastavio:

'Kad sam tek počeo igrati, da budem iskren, nisam nosio hrvatski dres. Nosio sam dres svoje druge domovine, Švicarske. Govorio sam ljudima da sam Švicarac. Uvijek je to izgledalo pomalo čudno. 'Švicarac? Ivan Rakitić?' No rođen sam i odrastao u Švicarskoj, išao sam tamo u školu, moji prijatelji su Švicarci... Bio sam stoga i jako ponosan što sam nosio dres Švicarske u mlađim kategorijama. No najveći dio mog srca ipak pripada Hrvatskoj. Uvijek je to bilo tako.'

Igrao je tako Rakitić za mlade selekcije Švicarske, ali mislima i srcem bio je uz Hrvatsku...

'Poslije jedne utakmice Švicarske i Španjolske do 17 godina, bilo je to 2004. godine, stigla je ponuda Chelseaja, ali ja sam bio prezadovoljan u Baselu. I samo sam tamo želio nastaviti karijeru...', prisjetio se svojedobno Rakitić koji je tih godina nastupao za mladu U-17 reprezentaciju Švicarske.

Bio je njihov najbolji igrač, kapetan, mislili su kako je baš on budućnost švicarskog nogometa i reprezentacije. No, Rakitić je već tada bio 'na radaru' Hrvatskog nogometnog saveza, intenzivno se pratio njegov razvoj te se samo čekala prava prilika kako bi ga se nagovorilo da zaigra za Hrvatsku. I onda se dogodio 'taj trenutak'. Bilo je to na Europskom U-17 prvenstvu u Italiji 2005. godine, tada je Ivan Rakitić prvi put zaigrao protiv Hrvatske. I izgubio, bilo je uvjerljivih 5:2 za 'male vatrene'.