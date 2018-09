Iznenadit ćete se kako je Kek komentirao sudačke odluke u porazu protiv Lokomotive

Nogometaši Lokomotive u 8. kolu HT Prve lige pobijedili su Rijeku na stadionu u Kranjčevićevoj 2:0 te su se popeli na drugo mjesto na tablici

Naime, Radonjić je zaobišao Slugu i pucao, no Punčec je uklizao i izbio loptu u korner. Nakon Radonjićevog protesta, sudac Duje Strukan je dosudio kazneni udarac i dao izravni crveni karton Punčecu jer je, prema njegovoj prosudbi, igrao rukom da bi spriječio gol. No iz snimke se vidi da je prvo igrao tijelom. Premda je Sluga obranio Radonjićev udarac, Rijeka je do kraja morala igrati s igračem manje.

Sve to, očekivali smo, izazvalo bi bijes slovenskog stručnjaka na klupi Rijeke, Matjaža Keka, no on je bio suzdržan.

'U jednom dijelu sezone nađeš se u ovakvoj situaciji, zbog ozljeda igrača i kartona. Ovdje se je dalo igrati, dobar nogomet, zanimljiva utakmica. Nažalost, mislim da su neke direktno utjecale, šteta. Jer igrale su dvije ekipe koje su se željele nadigravati. Tako da na kraju ostaje onaj gorak okus. Ipak, Lokomotiva je dala te golove, i moramo joj čestitati', rekao je Kek.

A što je još rekao Slovenac, ali i trener 'lokosa' Goran Tomić, pogledajte u prilogu.