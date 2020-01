Emotivni Lino Červar nakon dramatične pobjede i prvog ulaska u finale nakon 10 godina: 'Rukomet nije umro, evo ga ovdje!'

Nakon dramatične utakmice polufinala Europskog prvenstva u rukometu između Hrvatske i Španjolske oglasio se izbornik 'kauboja' Lino Červar

'Nemam riječi kojima bih opisao ovo i zahvalio se igračima. Bila je to herojska utakmica koja je bila još napetija od one u Portugalu sa Španjolcima kada smo bili svjetski prvaci. 10 godina nismo bili u finalu i evo nas natrag. Pokazali smo da rukomet nije umro, on je tu. Sve čestitke trebaju ići igračima. Dajte njima da govore. Ja sam sretan', rekao je Červar koji nije mogao pronaći riječi od velikih emocija pa dodao:

'Kako sam izdržao? Nikako, kao i s Njemačkom. Ovo je bilo još gore, ali pokazali smo da nema poraza do kraja utakmice. To je strašna poruka koju smo poslali. Igrači su heroji i njima sada dajte prostora. Hvala njima, hvala i navijačima i svima koji su me podržavali svih ovih godina. Mislio sam da ću morati otići bez 10. medalje, ali ova će biti 10. i to zahvaljujući igračima. Njima dajte sav prostor', zaključio je emotivni Lino.