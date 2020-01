Hrvatski rukometaši već su ispunili jedan zacrtani cilj o kojem se ne govori; očito nije imalo smisla...

I prije nego što su hrvatski rukometaši odigrali polufinalnu utakmicu protiv Norveške na Europskom prvenstvu jedan važan cilj je ispunjen

Plasmanom u polufinale Eura hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. To je svakako odlična vijest za hrvatske rukometaše koji su i prije polufinala bili svjesni kako samo europsko zlato donosi direktan plasman na Olimpijske igre. No, čak i ako se do Tokija 2020. stigne okolnim putem, preko kvalifikacija, to neće biti ništa novo za izbornika Lina Červara koji je najavio odlazak s klupe u ljeto 2020.

No, plasman na Svjetsko prvenstvo, koje će se od 14. do 31. siječnja 2021. igrati u Egiptu, svakako je sjajna vijest jer je nastavljen kontinuitet odlazaka na velika natjecanja. No, očito nije imalo smisla to posebno isticati dok traj Euro...

No, to Svjetsko prvenstvo bit će posebno po tome što je proširen format pa će tako biti prvo na kojemu će umjesto 24 nastupiti 32 reprezentacije.

Zasad su iz Europe sigurni Danska kao aktualni svjetski prvak te četiri selekcije koje su izborile polufinale Eura, a to su Hrvatska, Norveška, Slovenija i Španjolska.

Ostale europske reprezentacije znat će se nakon kvalifikacija u kojima će igrati Francuska, Njemačka, Švedska, Island, Mađarska, Češka, Portugal, Austrija i drugi uz dodatak kako je za Europu predviđeno minimalno 13 mjesta.

Reprezentacije koje su osigurale nastup na Svjetskom prvenstvu 2021.