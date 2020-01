Bayern odustao od najvećeg transfera u povijesti kluba; za njega takav iznos nema smisla platiti

Dolazak u Bayern trebao je karijeru brazilskog veznjaka Philippea Coutinha (27) ponovno vinuti u nebo, ali minhenski klub nije zadovoljan njegovim partijama i neće otkupiti njegov ugovor od Barcelone, objavili su u četvrtak njemački mediji

Coutinho je u siječnju 2018. iz Liverpoola prešao u Barcelonu u transferu vrijednom 145 milijuna eura. No, u katalonskom klubu nije se snašao, pa je prošlog ljeta stigao u Bayern na jednogodišnju posudbu. Njemački klub je to koštalo 8,5 milijuna eura plus Coutinhova godišnja plaća, s tim da je Bayern u ljeto ove godine mogao otkupiti njegov ugovor za 120 milijuna eura.

Iako je u Bundesligi i Ligi prvaka ukupno upisao sedam golova i osam asistencija, za vodstvo Bayerna to nije dovoljan razlog da u ljeto plate 120 milijuna eura za otkup njegova ugovora. To znači da će se po završetku ove sezone Coutinho vratiti u Barcu.