Izbornik Zlatko Dalić poslao poruku svim kritičarima, a onda i objasnio što bi Rebić, Petković i Brekalo trebali napraviti da se vrate u reprezentaciju

Pobjedom 3:0 protiv Slovenije, Hrvatska je ovaj mini-ciklus zaključila sa sedam osvojenih bodova, ali što je još važnije, i odličnom predstavom, koja vraća vjeru te budi nadu da će kvalifikacije biti odrađene na najbolji mogući način, odnosno da će Dalić i igrači sljedeće godine, bez stresa, na svjetsko prvenstvo u Kataru

'Nikad nisam osjetio da nemam podršku kompletne svlačionice, da sam to osjetio otišao bih iz reprezentacije. Znao sam da imam podršku, sad je ona sigurno kvalitetna i dobra. Uoči ovih utakmica napravili smo jako, jako dobru atmosferu u reprezentaciji i oko nje. To je iznimno bitno, samo tako moramo nastaviti i ponavljati ovo što smo pokazali u ova tri nastupa. Ne smijemo dopustiti samima sebi da se opustimo i mislimo da je to gotovo', rekao je Dalić te pohvalio nove igrače u reprezentativnom sastavu.

'Njegova kvaliteta nikad nije bila upitna, pogotovo ne za mene. Pokazuje vrijednosti i u Chelseaju, on će sigurno biti sljedećih desetak godina nositelj igre reprezentacije, on dostojno može zamijeniti Luku Modrića'.

Mnogi su ostali iznenađeni pri objavljivanju popisa igrača, a da na njemu nema Rebića, Petkovića, Brekala… Kako će se oni sada vratiti, kraj ovih koji su opravdali svoje pozive?

'Ponovit ću, ja nikad nisam zatvorio vrata reprezentacije niti jednom igraču. Vratit će ih igre, standardnost, kvaliteta… U reprezentaciji će biti svi za koje procijenimo da nam ponašanjem i igrom mogu pojačati konkurenciju i kvalitetu'.

Nakon utakmice je govorio da postoji dio ljudi koje želi obezvrijediti reprezentaciju. Na što je konkretno mislio?

'Želim da hrvatska reprezentacija ima podršku medija jer ona to zavrjeđuje. Dvadeset pet godina pruža vesele trenutke hrvatskom narodu i smeta mi da se to pokušavamo obezvrijediti. Ali to je mala manjina… Mi svi skupa dajemo sve od sebe. Nekad ne ide najbolje kako bismo htjeli, ali dajemo sve što je moguće u tom trenutku. Želim da hrvatska reprezentacija ima potporu, a uvijek će biti kritičara. Neka se oni bave sa sobom, neka se vesele, mi idemo dalje svojim putem, to je plasman u Katar, iza toga stojim i sa svojim stožerom na tome radim'.