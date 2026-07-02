Ludnica u Torontu! Hrvatski navijači u bojama preplavili ulice uoči spektakla s Portugalom

Toronto je nekoliko sati prije početka dvoboja Hrvatske i Portugala potpuno obojen u crveno, bijelo i plavo.

Tisuće hrvatskih navijača okupile su se u središtu grada, odakle su u velikoj povorci krenule prema stadionu. Ulice su odzvanjale navijačkim pjesmama, vijorile su se hrvatske zastave, a atmosferu su dodatno podigli baklje i dimne kutije.

Fotografije pokazuju koliko zanimanje vlada za jednu od najiščekivanijih utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva. Brojni navijači stigli su iz svih dijelova Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz Hrvatske i diljem Europe kako bi pružili podršku Vatrenima.