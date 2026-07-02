Ludnica u Torontu! Hrvatski navijači u bojama preplavili ulice uoči spektakla s Portugalom

hrvati u kanadi

Ludnica u Torontu! Hrvatski navijači u bojama preplavili ulice uoči spektakla s Portugalom

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 02.07.2026 23:57
  • Objavljeno 02.07.2026 u 23:57
tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr
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Ulice kanadskog grada odzvanjaju hrvatskim pjesmama...

Toronto je nekoliko sati prije početka dvoboja Hrvatske i Portugala potpuno obojen u crveno, bijelo i plavo.

Tisuće hrvatskih navijača okupile su se u središtu grada, odakle su u velikoj povorci krenule prema stadionu. Ulice su odzvanjale navijačkim pjesmama, vijorile su se hrvatske zastave, a atmosferu su dodatno podigli baklje i dimne kutije.

Fotografije pokazuju koliko zanimanje vlada za jednu od najiščekivanijih utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva. Brojni navijači stigli su iz svih dijelova Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz Hrvatske i diljem Europe kako bi pružili podršku Vatrenima.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr

Reuters je ranije izvijestio da se u Torontu očekuje jedna od najboljih atmosfera dosadašnjeg dijela turnira te da će dvoboj Hrvatske i Portugala privući velik broj pripadnika hrvatske i portugalske dijaspore.

Utakmica ima i dodatnu simboliku. Mogla bi biti posljednji svjetskoprvenstveni okršaj Luke Modrića i Cristiana Ronalda, zbog čega je interes navijača iznimno velik, a ulaznice su na sekundarnom tržištu dosegnule rekordne cijene.

Ako je suditi po prizorima s ulica Toronta, hrvatska reprezentacija večeras sigurno neće biti bez glasne podrške.

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