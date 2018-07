Izbornik Dalić nakon prospavane noći analizirao je šokantnu utakmicu i pobjedu protiv Danske

Hrvatska nogometna reprezentacija je tijekom ponedjeljka stigla u Soči. Javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić nakon što su njegovi nogometaši u šokantnoj utakmici osmine finala u Nižnjem Novgorodu nakon produžetka i penala pobijedili žilave Dance. U četvrtfinalu koji se igra u subotu 7. srpnja od 20 sati igramo s domaćinom Rusijom

'Mi smo pet puta padali i dizali se. Prva minuta primilo gol pa se dignemo, pa onda Rebić promaši šansu uoči penala. Mislim da to pokazuje mentalnu zrelost naših igrača. Od prvog im dana govorim da oni mogu, ja im govorim da vjerujem u njih i pokazali su kvalitetu i mirnoću. Bila je to ratnička utakmica, bez ljepote i neke tehničke kvalitete, ali su naši igrači zaslužili ovo što su doživjeli. Bio je uz nas i dragi Bog, za pristup smo nagrađeni, možda je ovo bila nagrada za onaj Portugal i Tursku. Znate što me raduje? To što neki nisu odigrali kako znaju i mogu, protiv Danske nisu dali maksimum. To znači da imamo mjesta za napredak, da ćemo biti još I bolji', kaže izbornik Dalić i otkriva kakvu utakmicu očekuje protiv 'zbornaje komande':

'Svaka reprezentacija koja igra čini veselje i sreću svom narodu, pa tako i mi i Rusija. Cijela država je iza njih, bit će na stadionu 95 posto njihovih navijača, neće nam biti nimalo lagano, ali gledamo samo svoju stranu i svoje navijače. Želimo da u Hrvatskoj ta sreća traje duže. Pratimo preko interneta, stižu brojne poruke, a u tome je i bit nogometa, da bude veselje', otkriva izbornik Zlatko Dalić koji ne skriva zadovoljstvo jer su se nakon sraza s Dancima svi igrači sačuvali žutih kartona:

'To je isto jako bitna stvar. Oni se nisu pazili, sigurno nitko nije o tome mislio. Sudac je isto bio super iako je bila najava da on lako dijeli kartone. Nije utakmica bila nekorektna, naša je sreća što nitko nije dobio žuti karton. Ista prijetnja nam ostaje i za subotu glede eventualnog polufinala. Ne mogu ja reći igraču da se štedi, želim da svi idu 100 posto. Samo ne želim da netko dobije žuti karton zbog nesportskog ponašanja, a ako ga netko dobije u žaru borbe tu ne možemo ništa.'

Na kraju je Zlatko Dalić otkrio veliku dvojbu, zašto je odlučio Luku Modrića staviti za izvođenje penala nakon što mu je Schmeichel prethodno obranio?

'On je naš kapetan, on vodi ovu momčad i on je preuzeo odgovornost. Pokazao je veliku hrabrost i da je veliki svjetski igrač. Nije lako u toj situaciji uzeti i drugi penal, ali on je to učinio. Upravo je to ta razlika između nekog prosječnog i vrhunskog igrača. Nije bilo lako za njega, prvi je penal puknuo loše, nije ni drugi bio dobro izveden, ali je imao sreće i lopta je ušla u gol. I da, opet će pucati on', zaključio je vidno umoran, ali i zadovoljan Zlatko Dalić. Iza nas su Nigerija, Argentina, Island i Danska, red je da svoju 'porciju' dobiju i domaćini Rusi. Neće biti lako, ali pobjeda će zato biti još i slađa...