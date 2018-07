Izbornik Dalić najavio sudar s Rusima, a dotakao se i dolaska predsjednice te je jasno rekao...

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak je morala promijeniti mjesto održavanja posljednjeg treninga jer je par sati prije padala jaka kiša i napravila pravi mali kaos u gradu. Dio prometnica je bio zatvoren, pa hrvatski reprezentativci nisu mogli do terena gdje je taj trening trebao biti odrađen

'Mi ne možemo birati protivnika. Pred nama je četvrtfinale, i nije nam bitno tko je protivnik. Naši igrači igraju takve velike utakmice, pred brojnim protivničkim navijačima i zato tu ne očekujem nikakav posebni problem. A niti nam to smije biti opravdanje'.

'Ma, nije samo ovih pet dana u Sočiju, već sve ovo vrijeme, dok smo u Rusiji, na svakom mjestu osjećamo ljubaznost i toplinu ljudi. Sve je za svaku pohvalu, stadioni, hoteli, tereni. Uz sve to prati nas i rezultat, što svakako upotpunjuje cijeli ovaj dojam'.

'Ne mogu ja govoriti kako će igrati Rusija. Ja sam znam koji je naš plan. Moramo biti organizirani, paziti u defanzivi, biti agresivni i igrati zajednički, kao u prethodnim utakmicama. Moramo prema naprijed biti bolji. A protivnik će igrati koliko mu mi omogućimo. Inače, na cijelom se turniru igra zatvoreno, s puno blokova. Mi moramo tražiti igru kao u dosadašnjim utakmicama. Respektiramo Ruse, jer da nisu dobri ne bi došli do četvrtfinala'.

'Bila je to dobra odluka, da se priviknemo na nove uvjete. Imali smo sjajne uvjete i u St. Peterbrugru, ali ovdje je puno toplije, više je vlage. Osim toga, nimo trebali putovati. Pogodili smo s dolaskom ovdje'.

Za kraj, Dalić se prisjetio gdje je bio u ovo doba 1998. godine, odnosno kada je Hrvatska pobijedila Njemačku.



'Povijest se, nadam se ponavlja. Doduše, na treba nam pobjeda 3:0 kao tada. Dovoljno bi bilo i 1:0. Sada imamo priliku napraviti taj korak, neće biti ni lako ni jednostavno, ali o tome govorimo još od prvog dana. Moramo pronaći snagu i energiju, moramo imati najbolji dan i da se primaknemo toj generaciji iz 1998. godine. Ja sam u to vrijeme čak i bio na utakmicama u Francuskoj, na onima u skupini, ali kako sam u to vrijeme još bio aktivni igrač, u vrijeme kada se igrala utakmica protiv Njemačke, već sam bio na pripremama s klubom. No, ponosan sam na sve, išao sam i na utakmice u Poljsku, Njemačku, Austriju...', završio je izbornik Dalić i poveo dečke na posljednji trening.