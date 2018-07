Podatak o ključnim hrvatskim igračima koji brine izbornika Dalića; kako im to izbiti iz glave?

Uoči najveće utakmice ove generacije predvođene Lukom Modrićem, koja u subotu od 20 sati u Sočiju igra četvrtfinalni ogled Svjetskog prvenstva protiv domaćina Rusije, izbornik Zlatko Dalić ipak nikako ne može izbaciti iz glave jedan veliki problem koji ga muči

Iako je ulog velik, jer hrvatska nogometna reprezentacija u polufinalu Svjetskog prvenstva nije igrala od 1998., pitanje je koji će sastav za tu utakmicu biti na raspolaganju Zlatku Daliću. Ako je vjerovati ruskim medijima, naše nogometaše čeka 120 minuta teške borbe u kojoj će vjerojatno, pogotovo s ruske strane, biti puno grubih startova. Naime, većina ruskih analitičara uvjerena je kako će njihova reprezentacija upotrijebiti sličnu taktiku kao protiv Španjolske: grčevito braniti svoju mrežu, a napadati samo u nuždi. U prijevodu, opet bi moglo odlučivati izvođenje penala.

No u takvoj destruktivnoj igri koju pripremaju Rusi postoji opasnost od žutih kartona za naše igrače, a to stvara dodatnu glavobolju Daliću. Naime, čak osam hrvatskih reprezentativaca već ima žuti karton: Ivan Rakitić, Mario Mandžukić, Ante Rebić, Marcelo Brozović, Šime Vrsaljko, Vedran Ćorluka, Marko Pjaca i Tin Jedvaj. Većina spomenutih će nastupiti u četvrtfinalu protiv Rusije i u slučaju da netko od njih dobije novu javnu opomenu (žuti karton), a uz to Hrvatska pobijedi – propušta polufinale. Kakav bi udarac za Hrvatsku bio da recimo ne mogu igrati Ivan Rakitić ili Ante Rebić, nije potrebno posebno naglašavati.