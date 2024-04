Iz Španjolske stižu najgore moguće vijesti za karijeru Luke Modrića

'Luka Modrić zna da mu curi vrijeme. Jasno je da će završnica sezone biti ključ za njegovu budućnost. Sve je u zraku, ali je činjenica da do sada nije dobio niti jednu ponudu. Hoće li ona stići? To je pitanje...', prenosi Defensa Central uz napomenu da bi se ta neizvjesnost mogla negativno reflektirati na njegove igre u samoj završnici sezone u kojoj je njegovo iskustvo toliko neophodno mladoj momčadi Reala.

A sve to 'ubija' Modrića, iako ne bi bilo pošteno reći da ga nakon više od 20 godina profesionalne karijere te čak 12 u redovima Real Madrida nešto takvo može 'kočiti'. Osvojio je Modrić sve što se na klupskom planu moglo osvojiti, legenda je Reala i sad mirno može čekati odluku čelnika hoće li mu ili neće ponuditi ugovor na još godinu dana.

Španjolski mediji već neko vrijeme pišu o mogućim opcijama, od ostanka u Realu još jednu sezonu, preko odlaska u Saudijsku Arabiju ili MLS, pa do povratka u Dinamo ili čak odlaska u igračku mirovinu nakon Eura u Njemačkoj ovog ljeta! Za sada se ni Modrić ni Real nisu službeno očitovali što namjeravaju napraviti pa su otvorene sve opcije, a mediji 'razvlače' kapetana 'vatrenih' te ga seljakaju po klubovima diljem svijeta...

U cijelu se priču sad uključio i najveći stručnjak za transfere nogometaša Fabrizio Romano.

'Garantiram da Luka Modrić još nije ništa odlučio. Napravit će to u svibnju ili lipnju. Želi pomoći Realu da osvoji titulu na kraju sezone. Tada će zajedno s klubom odlučiti što dalje', uvjeren je Romano.

A Luka Modrić je ove sezone za Real odigrao 36 utakmica u svim natjecanjima, istina da je većinom ulazio s klupe za pričuve, ali je uspio zabiti dva gola uz još šest asistencija. No, sad su na rasporedu one najvažnije utakmice, kako u Ligi prvaka, tako i u samoj završnici španjolskog prvenstva gdje 'kraljevi' brane osam bodova viška od druge Barce. A tu će Realu trebati pravi i spremni Luka Modrić više od svega. Jako dobro to znaju svi, počevši od Pereza i Ancelottija, a na Modriću je da ugrabi priliku i osigura si još jednu godinu na Santiago Bernabeu. Ili povratak u Dinamo... Ne može pogriješiti jer #imalobismisla!