Od 1. svibnja NBA momčadima će biti dopušteno otvaranje trening centara za pojedinačne treninge, ali to vrijedi samo za one klubove koji se nalaze u saveznim državama u kojima su na snazi ublažene mjere zaštite od širenja zaraze novim koronavirusom ili ne postoji zabrana napuštanja domova

Georgia je već dopustila rad fitnes centrima i dvoranama, a to se od sljedećeg tjedna priprema učiniti i Oklahoma, dok će se u Teksasu uskoro otvoriti određeni broj dvorana. Prema anonimnom izvoru iz NBA ureda, ovoj je organizaciji draže da igrači treniraju u kontroliranim uvjetima klupskih trening centara nego po dvoranama i fitnes centrima otvorenog tipa.

Klubovi su u ovoj odluci obaviješteni u subotu, ali to ne znači da se već sada može razmišljati o skorašnjem nastavku NBA sezone, koja je prekinuta u prvoj polovici ožujka, a klupski trening centri su zaključani od 20. ožujka. Radi se samo o reakciji NBA ureda na ublažavanje zaštitnih mjera u pojedinim saveznim državama.

KAKAV JE TO BIO ŠOK

To će dati određenu prednost nekim momčadima, jer postoje savezne države koje još uvijek na snazi imaju stroge mjere izolacije, kao što je Kalifornija, gdje se nalaze četiri NBA momčadi.

'Djelujemo u područjima pod različitim jurisdikcijama, moramo poštovati različita pravila, od države do države, od grada do grada. No, na kraju krajeva, mi smo nacionalna liga pa je na nama da postavimo standarde za naše igrače za koje držimo da su ispravni', poručio je pute videokonferencije ranije ovog mjeseca NBA povjerenik Adam Silver.