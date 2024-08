Ivica Tucak nakon velike pobjede najavio: Otvorili smo vrata raja, idemo po zlato!

'Čestitam dečkima, oni su nevjerojatni. Treće finale u godinu dana... Ajde, vjerovali smo mi, možda nitko nije vjerovao... Mi smo velika reprezentacija, vjerovao sam u ove momke, a sad smo došli na korak od Olimpa, otvorili smo vrata, sad kroz njih treba proći.'

Nije se Tucak suzdržavao, treće finale za naše vaterpoliste u ovoj godini.

'Otvorili smo vrata raja, došli smo do ovoga, ja za to živim. Idemo po zlato. Može se dogoditi da ga ne osvojimo, bit ću tužan, ali ja sam uvjeren da mi imamo snagu otići do kraja. Čestitam i reprezentaciji Srbije, treće uzastopno finale Igara, svaka ima čast', pričao je Tucak i dodao: