Ivanišević u čudu nakon što ga je Đoković angažirao: Malo sam iznenađen

Goran Ivanišević priznaje da nije očekivao početak suradnje s Novakom Đokovićem koji ga je angažirao uoči početka Wimbledona...

Iznenadio je takav razvoj događaja i Gorana Ivaniševića koji je najbolje rezultate postigao kao trener Marina Čilića, osvajača US Opena, dok s Raonićem i Berdychom nije uspio ponoviti ništa slično.

'Čudno je to, malo nenadan poziv prije neki dan. Malo me to iznenadilo jer sam taman putovao za Švedsku, htio je da dođem malo prije, ali imao sam već dogovoren Senior Tour. Nažalost, izgleda da ću moći samo jedan tjedan biti tu jer opet imam obaveze koje pokušavam pomaknuti, ali je teško. Ipak, kada te zove Novak Đoković, onda se dosta stvari stavi sa strane,' izjavio je Ivanišević za Sportklub pa dodao:

'Veliko je priznanje za mene kao trenera jer ne bira on bilo koga. Drago mi je što su izabrali mene i što je Marijan Vajda suglasan. Super je bilo na prvom treningu i nadam se da će suradnja potrajati.

Ipak, još nije definirano kakva će biti Goranova uloga u Đokovićevom timu.

'Ovo je kao neka vrsta probe, upoznavanja. Znamo se mi, bio sam puno puta s njim na terenu, ali s druge strane. Prvi put sam s ove strane. Pričali smo o mojem viđenju njegove igre i tehničkim stvarima. Sad ćemo se bolje upoznati pa sjesti i vidjeti,' priznao je naš najpopularniji tenisač svih vremena.