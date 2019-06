Žestoke uvrede na račun Novaka Đokovića: Izgleda kao lutka

Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, i aktualni pobjednik Wimbledona, našao se na meti novozelandskog novinara Marka Reasona, koji ga je u svojoj kolumni prilično kompromitirao

Koliko god sportaš bio dobar, ili možda i loš, svatko će imati one koji ga simaptiziraju, ali i one koji ga ne vole. Naravno, pažnju posebno privlače oni koji su najbolji, a Novak Đoković to sigurno jest.

'Sve što ima veze s njim je pogrešno. Počnimo od frizure... Izgleda kao lutka, kao da je tek došao iz vojske. Da li je mijenjao nešto u posljednjih 10 godina? Zatim na red dolazi garderoba. Ponekad pomislite da nadimak 'Nole' znači da nema stila (Nostyle). Izgleda kao dječak koji je krenuo prvi dan u školu', napisao je Reason, pa se posvetio osobnom dojmu i Đokovićevom skrivanju emocija.

'Kada je pobijedio Nadala u finalu Australian Opena izgledalo je kao stroj. To je bila jedna od najboljih partija bilo kojeg tenisača u posljednjih deset godina, ali u njemu nije bilo žara. Ostavio je hladan dojam a to se ne smije događati. Posebno ne u Australiji'.

Jedino što je Reason pohvalio u vezi Đokovića jest igra, ali onda se priklonio kontroverznom Nicku Kyrgiosu, koji je rekao kako srpski tenisač nikad neće biti najbolji svih vremena.

'Kada je jedan novinar pitao Kyrgiosa, tko je bolji igrač, on ili Murray, Australac je odgovorio da je to svakako Britanac. Na konstataciju tog novinara da ne treba zaboraviti Novaka, Kyrgios je drsko odgovorio riječima 'tko je to?' I baš tako, ako se pitate tko je najbolji i netko vam spomene Đokovića odgovor će biti samo 'tko je on?', zaključio je Reason.

Vjerujemo da se oko ovakvih tekstova Đoković ne zamara previše, a da će dotičnom odgovoriti svojim nastupima na travi Wimbledona, kojeg otvara okršajem protiv Nijemca Philippa Kohlschreibera.