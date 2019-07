Ivanišević svladao Raftera pa rastužio umašku publiku: Opraštam se od ekshibicija

U reprizi finala Wimbledona iz 2001. godine Goran Ivanišević pobijedio je ove srijede u Umagu Patricka Raftera 6-4, 6-4 pa najavio nakon toga da ne namjerava više igrati ekshibicije...

Goran Ivanišević unatoč problemima s ozljedom zadnje lože uspješno je svladao Patricka Raftera rezultatom 6-4, 6-4, u dvoboju u kojem se igrao ozbiljan tenis i moglo se vidjeti da je legendarni Hrvat ipak ostao aktivniji nakon završetka profesionalne karijere.

'Ovo je za mene trešnja na torti, ovaj meč s Rafterom. Nakon ovog se opraštam od ekshibicija,' izjavio je naš tenski as nakon meča uz zahvalu Australcu koji je putovao do Hrvatske punih 30 sati avionom. Ivaniševiću je to drugi takav susret u manje od tjedan dana, s obzirom da je prošle subote igrao sličan meč protiv Gorana Prpića, u reprizi prvog finala Umaga 1990. godine.

Hoće li se Goran do sljedeće godine predomisliti kad su revijalni okršaji u Umagu u pitanju ili neće, zasad je teško nagađati, ali svakako su njegovi mečevi posljednjih godina uljepšali naš jedini ATP turnir i nedostajat će gledateljima na umaškim tribinama ako ih više ne bude bilo...