Ivaniševićeve riječi o perfekcionistu Đokoviću odjeknut će teniskim svijetom: Cijeli stadion bio je protiv njega, a on..

Hrvatska teniska legenda Goran Ivanišević, novi član stručnog stožera najboljeg igrača svijeta i pobjednika Wimbledona Novaka Đokovića, gostovao je u umaškom studiju HRT-a

'Još to nije sleglo, nevjerojatno finale, dvojica najboljih na travi, onakav meč gdje je Federer sam sebe pobijedio, mogao dobit u tri seta, a Novak pokazao koliko je jak u glavi, dobivao poene kad je bilo najvažnije,' rekao je Ivanišević koji se osvrnuo na statističke podatke prema kojima je Švicarac bio bolji.

'Nije sve u statistici, na kraju se gleda tko digne pehar. Federer je bio nevjerojatan taktički, umrtvio Novaku igru koji zato nije bio dobar, ali opet ga nije dobio, pokazao je Novak koliko je jak u glavi. Ni Federer mu nije dao da igra, izuzetno pamretnom igrom. Impresioniralo me kod Novaka što je ostao miran, cijeli je stadion bio protiv njega, znao je on koji put puknut i svađat se, ali je ostao koncentriran, kao kada nije ni slavio, napravio je veliku pobjedu', dodao je Đoković za HRT .

Zašto je Đoković tako dobar?

'On je perfekcionist, teži svaki dan biti sve bolji i bolji. Ovi drugi te pritišću ako nisi najbolji. Nevjerojatan je i kao osoba i ta cijela njegova komunikacija sa cijelim timom. Novak uvijek pita gdje može napredovati, želi oboriti rekord po broju sedmica na broju 1, sigurno i po broju Grand Slamova. Mislim da je ogroman favorit na US Openu, ako ostane zdrav, bit će to sljedeće sezone interesantna godina.'