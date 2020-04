Pandemija koronavirusa u prisilnu je izolaciju potjerala gotovo polovicu svjetskog stanovništva, a hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić javio se iz Barcelone koja je jedno od najvećih žarišta smrtonosnog virusa koji svakoga dana odnosi tisuće života u Europi i svijetu

U Španjolskoj su i dalje na snazi izvanredne mjere, o povratku treninzima za sada se samo sramežljivo govori. No, u isto su vrijeme klubovi u Njemačkoj započeli s radom...

'Moram trenirati što više mogu da budem spreman jer ne znam točno kad ćemo se vratiti. Isto tako poštujem odluku Bayerna i puno njemačkih klubova koji su se vratili ako to situacija može dozvoliti, još bolje. Kod nas to još ne izgleda tako. Mislim da ćemo biti još neko vrijeme zatvoreni doma, ali sve to u dobrobit za sve nas', otkriva popularni Raketa te se osvrnuo i na Euro koji je pomaknut na 2021. godinu.

Pitanje je u kojem će sastavu zaigrati Hrvatska, ali i hoće li Rakitić tada biti igrač Barcelone ili nekog drugog španjolskog prvoligaša. Naime, sve se češće može čuti kako odlazi s Nou Campa i vraća se u Sevillu.

'Što se tiče Eura, mislim da je to razumljivo. Moramo odigrati Euro za publiku, navijače, za sve ljude koji su i van stadiona i van travnjaka. Što će biti dogodine, to je još sve daleko, svi želimo vidjeti što jaču i bolju Hrvatsku. Do tad ima još puno vremena pa ćemo vidjeti što i kako će biti...', ostao je 'zakopčan' Raketa, barem što se budućnosti u Barceloni tiče.

Za kraj razgovora Ivan Rakitić je imao poruku za sve u Hrvatskoj:

'Šaljem vam velik pozdrav, sve najbolje, čuvajte se, budite doma što je najvažnije, uživajte uz obitelj kao što to činim ja i bit će sve dobro. Pusa, bok!'