Ivan Rakitić jasno dao do znanja što misli o ostanku u Barceloni, a otkrio je i ima li šanse za povratak u svoj nekadašnji klub

Ivan Rakitić je u velikom intervjuu za njemački Sport 1 još jednom progovorio o svojem statusu u Barci i otkrio ima li šanse da se vrati u Schalke 04

Nakon tri mjeseca pauze Barcelona se vratila na teren. Na gostovanju kod Mallorce pobijedili su 0:4, a hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić odigrao je drugo poluvrijeme i tako odigrao svoju 300. utakmicu za katalonski sastav. Uoči te utakmice Raketa je dao intervju njemačkim medijima i progovorio o svojem statusu u Barci. Iako mnogi nagađaju da igra zadnju sezonu u katalonskom divu, on tvrdi da će ugovor odraditi do kraja.

'Ne ljutim se ni na koga u klubu. Još uvijek sam sa svima u izvrsnim odnosima i jako sam zahvalan na vremenu provedenom u Barceloni. Želim samo sa se nakon toliko vremena sa mnom otvoreno razgovara. Želim jasno znati u kojem smjeru klub ide. Trenutno osjećam da želimo ići u istom smjeru', rekao je Rakitić za Sport1 pa nastavio:

'Ne smeta mi što sam zadnjih godina stalno na naslovnicama. Uvijek sam otvoren za razgovor i to mi je draže nego da stvari doznam iz treće ruke. Još sam jako sretan u Barceloni, kao i moja supruga. Ne gledam previše u budućnost. Ljudi u klubu znaju da je Barca savršena za mene. Ugovore uvijek potpisujem s ciljem da ih odradim do kraja. Još to želim i želim osjećati da me klub treba', poručio je Rakitić.