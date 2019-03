Ivan Perišić definitivno napušta Inter; dva londonska velikana vode ogorčenu borbu za našeg reprezentativca

Siječanj je bio turbulentan za Ivana Perišića koji je čelnicima Intera javno dao do znanja da želi otići, čak je potvrdio kako mu je novi klub londonski Arsenal. U klubu su ga suspendirali, nije igrao do kraja prijelaznog roka, a navijači su mu zamjerili to što je izrazio želju za odlaskom. No, transfer je propao, a sad ga čekaju novi pregovori

Talijanski mediji bliski čelništvu milanskog Intera tvrde kako hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (30) već ovog ljeta definitivno odlazi iz kluba. OK, to i nije neka novost nakon što je Perišić u siječnju bio na korak od transfera u Arsenal...

Na njegovu žalost, Inter je tražio previše, navodno 50 milijuna eura odštete. Arsenal ima toliki novac, ali 'topnici' nisu željeli dati više od 35 milijuna eura. I dogovor je, pa tako i Perišićev odlazak u London, propao. Naš nogometaš je cijeli mjesec bio pod suspenzijom, čekao se rasplet transfera, a sada se najbolje vidi koliko mu je ta pauza škodila, nikako da uhvati pravu formu. A lošim igrama si ujedno i ruši cijenu. Tako talijanski mediji navode kako se Arsenal u međuvremenu pomalo i 'ohladio' od ideje da kupi Ivana Perišića, no on bi već sada mogao početi tražiti stan u Londonu. Naime, navodno je Tottenham poslao ponudu za njega, ali u Interu to - razumljivo - nisu željeli potvrditi. No, govori se o cifri od 25 milijuna eura odštete, a čelni ljudi Intera odlučili su pregovarati s Tottenhamom! Jasno je da će tražiti koji milijun eura više, učinit će sve kako bi Perišića prodali što skuplje, ali on je daleko od prave forme pa je i cijena daleko od one u trenucima kad je 'žario i palio' travnatim terenima diljem Italije i Europe.