Ivan Perišić bio je strijelac za vodstvo Intera, ali onda se ukazao Olivier Giroud i osigurao pobjedu Milanu

Milanski derbi, između Intera i Milana, bio je izuzetno zanimljiv. Ivan Perišić zabio je za vodstvo Crno-plavih, ali je Olivier Giroud, s dva gola u tri minute, donio pobjedu Crveno-crnima

Ipak, u 38. minuti Inter je stigao do zasluženog vodstva, Calhanoglu je izveo korner, lopta je preletjela sve igrače u sredini kaznenog prostora te idealno pala na nogu Perišiću koji je preciznim prizemnim udarcem sa 10-ak metara svladao Maignana .

Inter je dominirao prvim poluvremenom, postigao je pogodak i u ranoj fazi utakmice kada je Ivan Perišić sjajnim ubačajem s lijeve strane pogodio Dumfriesa koji je glavom zatresao mrežu, no linijski sudac podigao je zastavicu zbog zaleđa u kojemu se nalazio naš igrač.

Milan je preokrenuo s dva gola Girouda u razmaku od samo tri minute, a prvom je prethodio nevjerojatni previd suca Guide i njegovih pomoćnika u VAR-u. Giroud je osvojio loptu na polovici Intera prethodno odgurnuvši Vidala, no sudac je ostao nijem, lopta je stigla do Brahima koji je uputio traljav udarac prema golu, no taj njegov loš potez pretvorio se u asistenciju za Girouda koji je uklizao na loptu, promijenio joj smjer i poravnao na 1:1. Tri minute potom Giroud je primio loptu leđima okrenut golu, prevario svog čuvara i iz okreta još jednom svladao Handanoviča.

Ovom pobjedom drugi Milan je stigao na 52 boda, jedan manje uz utakmicu više od vodećeg Intera.

Perišić je igrao do 70. minute za Inter, Marcelo Brozović je kod Crno-plavih bio na terenu do 82. minute, dok Ante Rebić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Milana.

Ranije u subotu su Roma i Genoa su u Rimu igrale 0:-0. Domaći su napadali tijekom čitavog susreta, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže gostiju koji su od 69. minute bili s igračem manje jer je isključen Ostigard.

Kontroverzna situacija dogodila se na isteku 90. minute kada je Zaniolo prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora uspio svladati Sirigua, ali taj pogodak je na intervenciju VAR-a poništen zbog prekršaja u napadu Abrahama koji je u začetku akcije nagazio suparničkog igrača. To je potpuno razljutilo Zaniola koji je ubrzo zatim isključen zbog stalnog prigovaranja sucu.

Milan Badelj odigrao je čitav susret za Genou dok je Adrian Šemper ostao na klupi gostiju. Bila je ovo druga utakmica koju je kao trener Genoe vodio Nijemac Alexander Blessin i druga koja je završila 0:0. Genoa je stoga i dalje pretposljedja 19. sa 14 bodova, četiri manje od 17. Venezije koja drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak.

Roma je, npak, ostala šesta sa 39 bodova, tri manje od petog Juventusa, a tri više od sedme Fiorentine.