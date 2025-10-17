Ivan Jurić dobio salvu komplimenata od svoje zvijezde: 'Savršen trener...'

jako lijepe riječi

Ivan Jurić
Hrvatski trener Ivan Jurić ove sezone dobio je težak zadatak nasljeđivanja Gian Piera Gasperinija u Atalanti. Ipak, čini se da su igrači zadovoljni.

Jedan od najistaknutijih pojedinaca ove sezone, Kamaldeen Sulemana, razgovarao je za Sky Sport Italia i pritom otkrio neke zanimljivosti. Osobito lijepim riječima govorio je o Ivanu Juriću:

'On je savršen trener za mene. Odmah mi je ukazao povjerenje kada sam stigao u Southampton. On je učitelj, a ja sam učenik: Vjerujem mu i uvijek želim biti bolji. Najbolje tek dolazi. Možemo postići nešto veliko i ove sezone.'

Ganac je pun optimizma, a ove sezone zabio je dva gola i podijelio jednu asistenciju u šest utakmica za klub iz Bergama. Atalanta je trenutačno 6. u Serie A s 10 bodova iz šest utakmica, dok je u Europi upisala pobjedu protiv Club Bruggea i poraz od PSG-a.

Zanimljivo je da je Jurić s dvije pobjede i četiri remija još uvijek neporažen u Serie A.

