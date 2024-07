Ivan Erslan otkrio kako je došlo do ugovora sa UFC-om: Njegovo ime je garancija...

za Index otkriva kako je uopće došlo do ovakve iznenadne prilike.

'Sve se dogodilo zaista iznenada, neplanirano. Veliku želju sam uvijek imao, ali nije bilo plana, nije bilo realno da će se realizirati, ali dogodilo se i presretan sam što sam nakon osam godina prvi Hrvat u UFC-u.'

'Tu sam na kavi razgovarao s prijateljem, Dagestancem Mugamedom Umalatovim, koji je bio polufinalist u PFL-u u velter kategoriji.'

'Pričali smo o njegovoj karijeri, o mojoj karijeri, a onda je on kontaktirao svojeg menadžera Alija Abdelaziza, koji u UFC dovodi sve dagestanske borce, još od Khabiba. Rekao mi je da mu dam malo vremena i dan kasnije mi javio da ću potpisati za UFC, da imamo uvjetni ugovor i da se samo čeka 15. 7. da potpišem. Trebao sam, dakle, pričekati nekih 4-5 dana i 16. 7. sam potpisao. ' nastavio je Erslan.

'Računam da je to ono 'ruka ruku mije', on ima toliko dobrih boraca, toliko puta je pomogao UFC-u kad je trebalo dovesti nekog borca na "short notice", vjeruju mu i znaju da je drukčije kad on predloži borca. Njegovo ime je garancija da je onaj za kojeg on garantira dobar borac.' zaključio je borac iz Obrovca.

