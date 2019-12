Iskusni Leon Benko za najboljeg u 2019. godini izabrao je hajdukovca Miju Caktaša ispred dva dinamovca

Prije šest godina, točnije 2013., u dresu Rijeke stigao je do naslova najboljeg igrača hrvatske lige, u istom ovom izboru. Otišao je Leon Benko potom u Kinu, pa se preko BiH i Slovenije opet vratio u svoj Varaždin. Sada klubu iz baroknog grada pomaže da prebrodi prvu prvoligašku sezonu, a svojim iskustvom mu itekako i doprinosi na tom putu

Napadač Varaždina, 36-godišnji Leon Benko , od svoje osme pa do 23. godine nosio je dres Varteksa. Potom je otišao u Nürnberg, te belgijske Standard Liege te Kortrijk. Zatim je jednu sezonu bio u Slaven Belupu, pa se uputio u Saudijsku Arabiju, ali se i brzo vratio u Rijeku, u čijim je redovima 2013. godine stigao i do laskavog naslova najboljeg igrača lige.

Kineska avantura nije bila baš najsretnija, pa se Benko preko Sarajeva i Olimpije, 2018. godine vratio u Varaždin, točnije novi varaždinski klub, koji se te sezone borio u drugoligaškom društvu, da bi u ljeto 2019., kroz dodatne kvalifikacije protiv Šibenika ušao u društvo najboljih. I sada u njemu, uz veliko Benkovo igračko iskustvo, pokušava i ostati.

Kao kapetan Varaždina Leon Benko birao je najbolje u 2019. godini, a svoj je izbor objasnio ovako:

'Prvi je Mijo Caktaš, prošlogodišnji najbolji strijelac i dobitnik nagrade Žuta majica. Smatram ga motorom Hajduka koji je i u ovoj sezoni nastavio s dobrom igrom. Drugi kandidat je Dani Olmo. Mislim da je on strašan, veliki igrač koji si je svojom igrom otvorio vrata velikog transfera, a kada se to dogodi, nedostajat će momčadi GNK Dinama jer svojim potezima oduševljava sve nas koji se bavimo nogometom. Treći je Bruno Petković koji se uključuje u igru, zabija, razigrava. Mislim da je cijela momčad bolja kada je on u igri i da je zasluženo u reprezentaciji, te mu želim sve najbolje u budućoj karijeri. Četvrti je Mirko Marić koji je prošle sezone bio u borbi za najboljeg strijelca, a ove sezone je nastavio s dobrom igrom i važnim golovima što je najbitnije za napadača. Peti kandidat je Kristijan Lovrić koji se profilirao u momčadi Gorice, te je igrač koji svojom igrom i potezima rješava utakmice'.