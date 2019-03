Inter stiže na Maksimir; Zaprešićani 15 godina čekaju na pobjedu protiv Dinama, a u gostima nisu nikad slavili

Prvu utakmicu subotnjeg dijela 26. kola Hrvatski Telekom Prve lige na Maksimiru igraju Dinamo i Zaprešić (Arenasport 3, 16.30 sati). 'Modri' su apsolutni favoriti u ovom srazu...

Sjajan ovosezonski Dinamov europski put završen je porazom u produžecima na lisabonskom Luzu, te se Bjelica i njegovi igrači sada mogu u potpunosti fokusirati na potvrdu dominacije u domaćoj konkurenciji. U prvenstvu je Bjelica štedio svoje najbolje igrače, no unatoč tome ima ogromnih 14 bodova prednosti nad drugoplasiranom Rijekom i to uz utakmicu manje.

Inter je prije reprezentativne stanke stigao do iznimno vrijedne pobjede nad glavnim rivalom u borbi za ostanak Istrom. Tom je pobjedom Toplakova momčad stekla velikih sedam bodova prednosti pred pretposljednjom momčadi lige i sada mirnije može pristupiti utakmicama u nastavku sezone. Bila je to jubilarna dvjestota utakmica trenera Toplaka u najjačem rangu hrvatskog nogometa i proslavio ju je na najbolji mogući način.

Momčad Intera protiv Istre je pokazala karakter budući da su gosti poveli u Zaprešiću golom Ndjija, da bi domaćin s dva gola Serderova i jednim Mamuta preokrenuo rezultat u svoju korist. U posljednjim utakmicama Intera posebno dobro djeluje Serderov koji se priključio momčadi tijekom zime. U sedam je nastupa za Inter Serderov postigao čak četiri pogotka.

Serderov je najavio utakmicu s Dinamom.

'Bit će to odličan test protiv najbolje momčadi u Hrvatskoj. Baš me zanima vidjeti što možemo protiv tako snažnog suparnika. Dinamo je zaista jak, ali to je nogomet i sve je moguće, pa i to da pobijedimo ili uzmemo bod', misli sjajni ruski napadač u redovima Zaprešićana.

Napomenimo i to kako Inter na Maksimiru nikad nije pobijedio Dinamo, a posljednje slavlje 'žuti' teško i da pamte, bilo je to još 2004. godine...