Inter se nada prvoj pobjedi u novoj sezoni, stiže mu momčad s najlošijom obranom

Prvu utakmicu subotnjeg programa 8. kola Hrvatski Telekom Prve lige u Zaprešiću igraju Inter i Slaven Belupo (MAXtv, Arenasport 1, 16.30 sati). Domaćin ove sezone još nije osjetio slast pobjede, a 'farmaceuti' su momčad s najlošijom obranom u ligi

'I u prethodnim smo utakmicama imali dobar pristup, ali ovo u Rijeci bio je pravi fanatizam. Igrači su odlično reagirali, odigrali fajtersku utakmicu, pa nije čudo da te u takvoj situaciji malo i sreća pomazi. Osvojili smo bod i to je dobro jer nam je on psihološki značajan, ali jasno mi je da će za ostanak u ligi morati početi stizati i pobjede. Svjesni smo da ćemo protiv Slavena zaigrati pod velikim pritiskom, ali neće ga biti pošteđeni ni naši gosti. Pobjedom bismo došli na samo bod zaostatka za Koprivničanima i uložit ćemo maksimum da osvojimo pun plijen', kaže trener Intera, a prenosi Dvoznak.com .

Slaven se prošle sezone grčevito borio za izbjegavanje devetog mjesta do kraja sezone, no u novu je sezonu momčad iz Koprivnice ušla sa željom za uključivanjem u utrku za europskim pozicijama. Sertić je dobio na raspolaganje nekoliko zanimljivih pojačanja i u određenim je utakmicama poput one protiv Hajduka njegova momčad pokazala da ima kvalitetu za pariranje najjačim suparnicima, no s druge strane u posljednje je dvije utakmice Slaven u potpunosti podbacio. Protiv novog prvoligaša Varaždina u lokalnom derbiju Slaven je osvojio samo bod iako je imao vodstvo i igrača više, a prije reprezentativne stanke Sertićeva je momčad doživjela pravi debakl protiv Lokomotive. Nakon šest primljenih golova od Lokomotive u medijima se počela spominjati i mogućnost Sertićevog odlaska s klupe Slavena.

Sertić se nada manjim oscilacijama u igri Slavena.