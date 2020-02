Inter i bez Brozovića preživio gostovanje u Bugarskoj; Getafe nastavio bajku i protiv Ajaxa; Eintracht napunio Salzburg

Nogometaši Intera na gostovanju su pobijedili Ludogorec sa 2:0 u prvom susretu 16-ine finala Europske Lige. Šahtar je pobijedio Benficu sa 2:1, Eintracht je porazio RB Salzburg sa 4:1, dok su Celtic i Manchester United odigrali 1:1 na gostovanjima kod Kopenhagena i Club Bruggea

Ludogorec je u dosadašnja tri nastupa u 16-ini finala samo jednom prošao dalje, prije šest godina protiv Lazia, dok Inter do sada ima 100-postotni učinak. Tri nastupa i tri pobjede.

Club Brugge i Manchester United su odigrali bez pobjednika 1:1. Belgijski sastav je poveo u 15. minuti preko Emmanuela Dennisa koji je iskoristio pogrešku gostujućeg vratara Sergia Romera koji je nepotrebno istrčao. Nigerijski napadač je prvi stigao do lopte i prebacio Argentinca.

Identičnim rezultatom završio je i susret između FC Kopenhagena i Celtica. Škotski prvak je poveo u 15. minuti golom Odsonnea Edouarda, a izjednačio je Dame N'Doye u 52. minuti. Domaćin je u 79. minuti mogao do pobjede, no Jens Stage nije realizirao kazneni udarac. Karlo Bartolec i Robert Mudražija nisu nastupili za danski sastav, dok je Jozo Šimunović za goste igrao posljednjih sedam minuta.

Šahtar, koji je u skupini Lige prvaka bio ispred zagrebačkog Dinama, je u Harkovu pobijedio Benficu sa 2:1. Šahtar je u 21. minuti stigao do prednosti golom Marlosa, no pogodak je poništen zbog milimetarskog zaleđa.



Domaćin je ipak stigao do vodstva u 56. minuti lijepim golom Alana Patricka sa 20 metara. U 65. minuti Benfica je izjednačila preko Pizzija iz kaznenog udarca. Zanimljivo, gosti su u toj akciji zabili gol, no škotski sudac Bobby Madden je nakon 'asistencije' VAR-a poništio pogodak i dosudio kazneni udarac. Samo pet minuta kasnije Ukrajinci su stigli do nove prednosti, a pogodak je na povratnu loptu Juniora Moraesa zabio Viktor Kovalenko.

Za oba kluba ovo je šesti nastup u 16-ini finala ovoga natjecanja. Šahtar je do sada samo jednom prošao dalje, dok je Benfica u dosadašnjih pet pokušaja svaki put prošla dalje. Klub iz Donjecka koji europske utakmice igra u Harkivu bila je to prva pobjeda zadnjih osam europskih domaćih ogleda.



Sporting je u Lisabonu pobijedio Istanbul Basaksehir sa 3:1. Strijelci za domaćine bili su Sebastian Coates (3), Andraž Šporar (44) i Luciano Vietto (51), a pogodak nade za goste zabio je Edin Višća (77-11m).



Portugalski sastav je već osmi put u 16-ini finala Europske lige, a najdalje je dogurao 2012. kada je igrao u polufinalu, dok je istanbulski sastav prvi put prošao u fazu na ispadanje



Uzvratne utakmice su 27. veljače.