Insajder otkrio što se događa s Modrićevim ugovorom: 'To je neobično...'

S.Č.

13.11.2025 u 21:35

Luka Modrić AC Milan
Luka Modrić AC Milan Izvor: EPA / Autor: MATTEO BAZZI
Dok se u Italiji sve glasnije govori o mogućem produljenju ugovora Luke Modrića, iza kulisa događa se nešto neuobičajeno. Naime, ona opcija automatskog produljenja za dodatnu godinu – famozni 'plus one' – u Modrićevu slučaju nije u rukama kluba, nego u rukama igrača.

Uobičajena je praksa da klub donosi odluku o aktiviranju takve klauzule, no situacija je ovog puta drukčija. Kako pišu talijanski mediji, odnosno, insajder Matteo Moretto, Modrić je od Milana zatražio posebnu odredbu: da na kraju sezone sam odluči želi li ostati još jednu godinu.

Milan je taj zahtjev prihvatio iz poštovanja prema igraču čija je karizma, profesionalizam i utjecaj u svlačionici iznimno cijenjen. Time je Modrić dobio privilegiju kakvu klub rijetko daje – mogućnost da osobno procijeni svoju formu, fizičko stanje i motivaciju prije nego što donese odluku o nastavku karijere.

U prijevodu: ako Modrić osjeti da može i želi nastaviti, Milan će otvoriti vrata bez ikakvih uvjeta.

Trenutno u Milanu vlada veliko zadovoljstvo njegovim doprinosom – od igre i ritma u sredini terena, do mentorstva mlađim igračima. Zato je sasvim razumljivo da se u klubu nadaju kako će kapetan hrvatske reprezentacije ostati još jednu godinu.

No konačna odluka, prvi put u potpunosti, bit će – njegova.

