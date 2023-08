Inače staloženi Barišić, na AEK-ove odluke ogorčen: To se ne smije zaboraviti

'Dinamo je to osudio i osuđuje i danas, stavili smo se na raspolaganje AEK-u i grčkoj policiji. Dinamo ne može određivati može li netko u Grčku ili ne. Dinamo je tu nemoćan'.

'To je sigurno i društveno zlo, ne samo sportsko. Bila je zabrana dolaska navijača u Atenu i Zagrebu. Mladići su se drznuli i otišli tamo, a sve je na kraju završilo time da je jedan smrtno nastradao'.

Na pitanje novinarke je li klub imao informaciju da dio navijača stiže u Atenu, Barišić odgovara.



'Mi smo dobro upoznati s tzv. subkulturom navijača, njihovim mentalitetom i imali smo određenu sumnju. To smo prenijeli na policiju. Naša policija je obavijestila grčke kolege, ali i policije zemalja na putu za Grčku. Crna Gora je pozitivno reagirala, oni su obavijestili Grke da dolaze prema granici', ističe predsjednik Dinama.



Kaže da su zadovoljni što je policija reagirala.



'Dinamo je učinio sve sa svoje strane. Grčka policija nije dovoljno ozbiljno shvatila o čemu se ovdje radi', ističe Barišić. Ističe da navijači imaju svoje osobine i ne ide u prilog normalnog rada kluba pa da se događaju ovakve stvari kakve se događaju. O porukama AEK-a da Dinamo treba izbaciti iz Europe', naglašava.



'Oni su napustili sastanak, bez ikakve volje. Koncentrirali su se da se Dinamo izbaci. Naši prijatelji ili sportski partneri nisu nastupali korektno, to nikad ne smijemo zaboraviti', rekao je Barišić.



Govoreći o sadašnjoj komunikaciji kaže da nije dobra.



'Pozvali smo na zajedničko druženje s delegatom UEFA-e, ali oni su to odbili. To je još jedan loš znak, ali mi ćemo biti uporni te pokušati ostvariti dijalog, te da ćemo doći do objektivne istine. Želim da navijači svojim ponašanjem mogu pokazati da su priče i objede dijela medija u Grčkoj, jednostavno 'fantasmagoria' u redu bajki i basni'.