AEK-ovi igrači s osmijehom na Maksimiru, ali trener prijeti: Došli smo pobijediti

Dinamo i AEK u utorak će odigrati prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. Trebala je ovo biti uzvratna utakmica, no zbog nereda prošlog tjedna na ulicama Atene, u kojima je smrtno stradao 29-godišnji Grk, Uefa je tada utakmicu odgodila.

Naravno, već sedam dana priča se o nemilom događaju, ali nakon što je jutros govorio u Ateni o tom slučaju, ovog popodneva trener AEK-a Matias Almeyda bio je ipak suzdržaniji.

T'o me čini tužnim, otišao sam od kuće s 15 godina i nikad nisam podržavao nasilje. Niti u svojoj domovini niti igdje. Nogomet je nešto drugo, nogomet je sport u kojem se gubi ili pobjeđuje, nogomet nije nasilje i to što se dogodilo, to je nešto vrlo tužno. Misli naših obitelji su s tim ljudima', rekao je trener Almeyda i priznao da je priprema za ovu utakmicu drugačija nego za ostale.