Ime novog trenera Gorice nije iznenađenje, ali zato je izbor njegova stručnog stožera pomalo neočekivan

Nepunih tjedan dana nakon rastanka s bivšim, HNK Gorica pronašla je novog trenera. Krunoslav Rendulić (47), rođeni Vinkovčanin s bogatom igračkom i uspješnom trenerskom karijerom potpisao je ugovor s velikogoričkim klubom do ljeta 2024. godine.

'Koliko sam shvatio iz dogovora s predsjednikom, i on i ja smo ljudi spremni na kompromise, tako da nije bilo previše nepoznanica. Dogovorili smo sve detalje prilično brzo', ističe Rendulić .

Kao igrač nosio je dresove 11 klubova (Osijek, Belišće, Šibenik, Zagreb, Hajduk, Kamen Ingrad, Rijeka, slovenski Interblock, Lučko i Vinogradar), a karijeru je završio u 41. godini. Odmah potom posvetio se trenerskom pozivu, prvo kao pomoćnik Dragana Skočića u iranskom Fooladu, a zatim kao suradnik Luke Bonačića u katarskom Al-Arabiju.

Prvi samostalni trenerski angažman imao je u Istri 1961, a od lipnja 2019. do ožujka ove godine vodio je Šibenik, kroz kojeg smo ga imali priliku upoznati kao stručnjaka.

'Mogu obećati red, rad i disciplinu. Bez toga neće ići, to je prva i osnovna stvar, koja se mora poštivati. Za sve ostalo se možemo dogovarati, jer svaki trener mora se adaptirati na momčad koju ima. Gorica ima dobru momčad, i do sad je pokušavala kroz posjed biti dominantna, a to ćemo nastojati i zadržati. Ako govorimo o fazi obrane, ideja je igrati visoki presing, težit ćemo takvoj ideji, a koliko ćemo u tome uspjeti, o tom potom', zaključio je svoje predstavljanje novi trener Gorice.

Nova sezona je pred vratima, novi izazovi dolaze, a predsjednik kluba Nenad Črnko uvjeren je da je Rendulić pravi čovjek u pravom trenutku.

'Smatramo da će Rendulić nastaviti put kojim je Gorica krenula u posljednjem razdoblju. Odabrali smo upravo njega zato što je svojim dosadašnjim radom potvrdio je da se uklapa u filozofiju našega kluba, a to je, osim stvaranja rezultata, i stvaranje te razvoj mladih igrača', kazao je predsjednik Črnko.