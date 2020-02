Igor Tudor najavio utakmicu s Lokomotivom, pa komentirao: 'Nije nam VAR donio pobjedu u Varaždinu, a sudac je radio velike greške'

Trener Hajduka prokomentirao je VAR i suđenje u Varaždinu, a otkrio je i tko neće igrati protiv Lokomotive, te što se sprema po pitanju dolazaka i odlazaka

Neki kažu da je ekipa gora nego na početku sezone, a u pitanje je doveden i odnos Tudora, Stanića i Kepčije.

'Ne slažem se s konstatacijom da je ova momčad gora od one s početka sezone. Završavamo neke stvari i nešto će se dogoditi do kraja prijelaznog roka. Naš odnos je odličan. Pozitivan sam i i miran. Idemo biti bolji nego protiv Varaždina i to je to', rekao je Tudor. A protiv Varaždina mu je uvelike pomogao VAR u svojem debitantskom nastupu u HT Prvoj ligi, no tu je pomoć tehnologije trener bijelih demantirao.

'Nikakav VAR nije donio ni prevagu ni pobjedu. Bili smo bolji, bili smo u šesnaestercu i onda su se dogodili penali. Sudac je napravio velike pogreške. On mora suditi te penale, a ne čekati da mu ovaj javi. Ne znam tko može biti protiv VAR-a', zaključio je Tudor.