Igor Tudor i Hajduk bez sedmorice igrača na Goricu, a bodovi su 'bilima' neophodni

Nakon pobjede protiv Slaven Belupa (2:1) pred Hajdukom je novi ispit. U utorak (Arenasport 3, 21.05 sati) 'bijeli' u 32. kolu HNL-a gostuju kod Gorice.

Pet je kola ostalo do kraja prvenstva, a borba za drugo mjesto koje donosi kvalifikacije za Ligu prvaka je vrlo zanimljiva i neizvjesna.

Trener Hajduka Igor Tudor, kako piše Dalmatinski portal, protiv Gorice zbog ozljeda neće imati na raspolaganju Jaira, Hamzu, Simića, Jurića i Mujakića, dok će zbog kartona susret propustiti Caktaš i Dimitrov.

'Sedam igrača nedostaje. Jedna iznimno neobična situacija da se u kratkom periodu dogodilo nekoliko ozbiljnijih ozljeda. Za mene i igrače ova je utakmica pravi izazov protiv uvijek neugodne Gorice. Utakmica nam dolazi nakon tri dana što je jedan veliki hendikep za pripremu, ali rekao sam svima; sve se može gledati na dva načina, pozitivno i negativno. Sve ovisi kako se igrač pripremi u glavi. Pripremam igrače da im to bude izazov i da svatko pokaže svoje kvalitete', rekao je Tudor, a zatim se dotakao statusa Jurice Vučka na Instagramu.

'On je moj veliki prijatelj. Prvi put čujem da je objavio nešto tako. Meni je to super. Mislim da je to općenita stvar. Ja ne dajem senzacionalističke naslove, ali to je činjenica. Svi koji žive ovdje znaju da ima ljudi koji ne navijaju za Hajduk zbog svojih interesića. To se lako može iščitati po tekstovima analitičara. Dobro se može vidjeti tko ruši. Kada se radi analiza onda se radi sve ono što ne valja. Mislim da je Jurica mislio na svog poznanika koji je imao šansu u Stobreču, kao trener golmana'.

Kako posložiti momčad protiv Gorice?

'Već sam pričao o tome. Neki možda i ne znaju, to je stvar unutarnje pripreme svakog od njih. Mislim da će utakmica biti interesantna'.

Hajduk u prošloj sezoni nije pronalazio ključ za Goricu, a vi ste ih svladali 6:0.

'Tamo nije isti trener, a mi igramo u gostima bez sedam standardnih igrača. Ovo će biti skroz neka treća priča. Imaš 18 ili 28 godina kada izađeš na teren imaš 'balun', budi brži i kvalitetniji od suparnika. Borimo se za nešto interesantno, znatiželjan sam da vidim kako će pojedinci reagirati'.

Do kraja je ostalo još pet kola...

'Sve su važnije utakmice kako ih je manje. Ova je vrlo neobična s obzirom na izostanke. Za ovu utakmicu je posebna vrsta pripreme, a onda imamo tri velike protiv Osijeka, Dinama i Rijeke gdje će se sve odlučiti. Uvjeren sam da će i drugi kiksati, ali tko manje kiksa taj će profitirati'.

Kakva je situacija s ozlijeđenima?

'Jairo bi se trebao vratiti protiv Osijeka, Stanko Jurić možda. Hamza ima ozljedu teže vrste koja zahtijeva pauzu od nekoliko mjeseci'.

S obzirom na okolnosti tri boda bi imala priličnu težinu?

'Uff, to bi bilo super', zaključio je Tudor.