Iako o privatnim detaljima ne govori, Gerard Pique ipak otkrio o čemu je ovisan

Jedan od ključnih igrača Barcelone, 32-godišnji stoper Gerard Pique, u razgovoru za španjolske medije otkrio je zanimljiv detalj iz privatnog života, što baš i nije uobičajena tema njegovih obračanja javnosti

Bivši španjolski reprezentativac Gerard Pique pričao je o privatnim detaljima koje inače rijetko otkriva u javnosti, ali naravno da intervju nije mogao proći bez onih nogometnih tema.

On je na početku otkrio da mu je veliki motiv kada mu navijači zvižde na nekom stadionu.

'Motivira me kada su ljudi protiv mene, kada mi navijači zvižde. Vjerujem da to svakom igraču daje neku posebnu snagu, a kod mene je to tako oduvijek', rekao je Pique.

Branič Barcelone, suprug poznate kolumbijske pjevačice Shakire, priznao je da je veliki gurman, ali da je na jednu poslasticu itekako slab.

'Ovisan sam o Nutelli... Pojedem pola staklenke dnevno, ali uspješno uspjevam potrošiti sve te kalorije na treninzima i utakmicama', dodao je nogometaš katalonskog velikana.