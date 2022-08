Hrvatski vaterpolisti loše krenuli na Sardinia kupu; od 'Barakuda' bolja je bila Srbija

Hrvatska vaterpolo reprezentacija poražena je u ponedjeljak u prvoj utakmici na turniru 'Sardinia kup' u talijanskom gradu Sassariju, bolja od Barakuda sa 9-7 (3-0, 2-2, 2-4, 2-1) bila je reprezentacija Srbije

Hrvatska vaterpolo reprezentacija će do početka Europskog prvenstva u Splitu (27. kolovoza – 10. rujna) osim ovog turnira na Sardiniji odigrati još jedan i to od 20. do 22. kolovoza u Beogradu (Srbija, Hrvatska, Italija i Francuska).