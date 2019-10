Hrvatski teškaš Petar Milas došao do svoje 15. profesionalne pobjede

Hrvatski boksački teškaš, Petar Milas, došao je do svoje 15. profesionalne pobjede savladavši Johnnyja Mullera iz Južnoafričke Republike. Iako nije bio ubojit kao u nekim ranijim mečevima, Milas je bio dovoljno dobar da niti u jednom trenutku ne ugrozi svoju pobjedu

Ovaj 24-godišnji splitski teškaš nije odradio meč u skladu s nekim ranijima, no razlog za to može se pronaći u šestomjesečnoj pauzi. Protiv sebe je imao iskusnog protivnika, vrlo brzog i pokretnog boksača, koji se nije dao uvući u otvoreniji okršaj, gdje bi Milas možda i pronašao neki udarac ili seriju kojom bi mogao završiti meč. No, Milas je zato boksao vrlo pametno. Osjetivši kako ovdje neće biti lako u potpunosti dominirati, prilagodio je svoju taktiku tome da se ne dovede u probleme i u tome je uspio, piše Fight Site.