Hrvatski tenisači o inicijaciji, najdražim igricama i palačinkama, a najčudniji ritual na turnirima definitivno ima Mate Pavić

Hrvatski Davis Cup reprezentativci u intenzivnim su pripremama za susret protiv Indije koji se u petak i subotu igra u zagrebačkom Domu sportova

Brojni obožavatelji tenisa imaju rijetku priliku vidjeti naše reprezentativce na domaćem terenu. Borna Gojo i Nino Serdarušić neprikosnoveni su kraljevi video igrica uz koje provode slobodne trenutke.

'Onu koju svi najviše obožavamo i stalno igramo je Fifa. Moram biti pošten i reći iako mi dobro ide, da gubim za jednu utakmicu trenutno, pa teška srca priznajem da nisam najbolji u našoj ekipi. U moju obranu ide to što nema Hajduka pa ne mogu igrati sa svojom momčadi. To je za mene dosta veliki problem, ali siguran sam u pozitivan rezultat do kraja tjedna', otkrio je Gojo za HRT.