Rafael Nadal po treći puta osvojio Acapulco; u ženskoj konkurenciji slavila Heather Watson

Drugi tenisač svijeta Rafael Nadal osvojio je ATP turnir u Acapulcu nakon što je noćas u finalu svladao 35. igrača svijeta Amerikanca Taylora Fritza sa 6-3, 6-2, te je tako došao do prvog turnirskog naslova ove godine, a 85. u karijeri

Nadalu je to treći naslov u Acapulcu, dok je Taylor Fritz po četvrti puta izgubio u finalu, a samo je jednom otišao do kraja, i to prošle godine u Eastbourneu.

Britanska tenisačica Heather Watson osvojila je WTA turnir u Acapulcu nakon što je noćas u finalu pobijedila 190. igračicu svijeta Kanađanku Leylah Fernandez sa 6-4, 6-7 (6), 6-1.

Watson je tako došla do četvrtog naslova, a za 17-godišnju Fernandez ovo je bio prvi nastup u finalu WTA turnira.