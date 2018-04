Hrvatski tenis opet dolazi u središte pozornosti; izbornik Krajan upozorava...

Hrvatski tenisači u ponedjeljak su se okupili u Varaždinu gdje će od petka do nedjelje ugostiti Kazahstance u četvrtfinalnom susretu Davis Cupa, te prvi put trenirali na zemljanoj podlozi u dvorani

Igrat će se na zemlji, podlozi koju je kao domaćin izabrao hrvatski sastav. Hoće li to, više nego inače, biti faktor koji domaćinu daje više šansi, jer je Kazahstan kao domaćin obično preferirao vrlo brzu podlogu?

'Imamo sličnu situaciju kao i protiv Kanade u Osijeku prije dva mjeseca. Išli smo na podlogu koja našim igračima više odgovara, iako im zemlja nije prioritet. No, sigurno nama zemlja više odgovara nego nekim drugim nacijama koji nemaju toliko turnira na toj podlozi i treba im prilagodba. To vrijedi i za Kazahstance, koji vole tvrdu podlogu, to se vidi po rezultatima kad igraju kod kuće na brzoj podlozi i po turnirima koje igraju tijekom karijere. Igraju najmanje na zemlji i imaju najlošije rezultate na zemlji. To je prednost domaćinstva u Davis Cupu koja nam je išla na ruku ovaj put i sigurno da to može biti prevaga koja će, nadam se, otići na našu stranu', smatra Krajan.