Stožer Civilne zaštite odobrio je početak održavanja sportskih natjecanja, pa više nema nikakvih prepreka za nastavak nogometnih natjecanja u Hrvatskoj

U petak 30. svibnja u Koprivnici će snage odmjeriti Slaven Belupo i Lokomotiva, a dan kasnije u drugom polufinalnom paru Kupa igrat će Rijeka i Osijek.

Momčad iz Koprivnice će sedmi put u svojoj povijesti igrati u polufinalu Kupa, a do sada se dva puta probila do finala. No, oba finala je izgubila i to oba puta od Dinama (2007, 2016).

Lokomotiva će u svom trećem polufinalu loviti svoje drugo finale. U svom prvom finalu 'lokosi' su 2013. izgubili od Hajduka.

Rijeka je do sada 12 puta igrala u polufinalu Kupa i šest puta stigla do finala, pri čemu je puta osvojila 'Rabuzinovo sunce'.



Osijek se deseti put probio do polufinala. Do sada je dva stigao do finala, a jednom je osvojio Kup, 1999.